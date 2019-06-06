ORDU VALİLİĞİNDEN ’EKREM İMAMOĞLU VIP SALONUNA ALINMADI’ İDDİASINA YANIT
Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı yönünde yapılan haberler üzerine açıklama yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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