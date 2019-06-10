Ramazan ayının da geride kalmasıyla birlikte Ordulu balıkçıların tezgahları daha da şenlendi. 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı nedeniyle az şekilde avlanan balık, fiyatları bir nebze yükseltti. Talebin az olması ise fiyatlarda düşüş yaşanmasına neden oldu....



































