CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, havalimanında VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde çıkan tartışmalarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

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