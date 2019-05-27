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Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
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Orman Bölge Müdürlüğü’nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇATISINA 48 GİRİŞİ OLAN GÜVERCİN EVİ YERLEŞTİRİLDİ

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına güvercin evi yerleştirildi. Görenlerin hayran kaldığı kuş evinin 48 girişi var.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 22:00
Puan Ver : Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi(9/10)5

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısında yapılan tadilatta kuş yuvalarının girişi kapatıldı. Müdürlük güvercinlerin yuva yapması için binanın çatısına ahşap güvercin evi yerleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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