ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇATISINA 48 GİRİŞİ OLAN GÜVERCİN EVİ YERLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına güvercin evi yerleştirildi. Görenlerin hayran kaldığı kuş evinin 48 girişi var.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısında yapılan tadilatta kuş yuvalarının girişi kapatıldı. Müdürlük güvercinlerin yuva yapması için binanın çatısına ahşap güvercin evi yerleştirdi.
Kaynak: haberinburada....
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