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ORTAK CANLI YAYIN AÇIKLAMASINDAN SONRA İMAMOĞLU’NDAN İLK YORUM: BÜYÜK KEYİF ALACAĞIM


Ortak canlı yayın açıklamasından sonra İmamoğlu’ndan ilk yorum: Büyük keyif alacağım
Tarih : 10 Haziran 2019, 15:40
Puan Ver : Ortak Canlı Yayın Açıklamasından Sonra İmamoğlu’Ndan İlk Yorum: Büyük Keyif Alacağım(8/10)4

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı ile ilgili detaylar belli oldu. Ortak yayın açıklamasından sonra Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim“ dedi....

















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