ORTAK CANLI YAYIN AÇIKLAMASINDAN SONRA İMAMOĞLU’NDAN İLK YORUM: BÜYÜK KEYİF ALACAĞIM
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı ile ilgili detaylar belli oldu. Ortak yayın açıklamasından sonra Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim“ dedi....
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