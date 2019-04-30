OSCAR’A ADAY GÖSTERİLEN İLK SİYAHİ YÖNETMEN HAYATINI KAYBETTİ!
Oscar'a aday gösterilen ABD'li ilk siyahi yönetmen John Singleton hayatını kaybetti. Peki, John Singleton kimdir?
'Artık Çocuk Değiller' filmiyle Oscar'a aday olan ilk siyahi yönetmen John Singleton, 51 yaşında hayata veda etti. John Singleton kimdir ve kaç yaşında?
Kaynak: haberinburada. ....
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