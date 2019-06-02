OSMANLI TORUNU NAYİB BUKELE, EL SALVADOR DEVLET BAŞKANI OLDU
Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.
Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin'den Orta Amerika'ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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