OTEL VE SAHİL TEL ÖRGÜLERLE AYRILDI, OLAN TURİSTLERE OLDU!
Antalya'da parsel tartışması nedeniyle tel örgülerle sahilden ayrılan 5 yıldızlı otele gelen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Otelden denize geçişin tamamen kapanması nedeniyle zorluk çeken turistler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek,
Antalya'nın Kemer ilçesinde, kiracı ve kiraya veren firmanın yetkilileri arasındaki parsel tartışması nedeniyle 5 yıldızlı otel, sahilden tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler yüzünden mağdur oldu.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Qatar Airways Türkiye’De Kabin Görevlisi Arıyor
- İngiltere, Wikileaks’İn Kurucusu Julian Assange’In Abd’Ye İadesini Onayladı
- Umman Körfezi’Nde Petrol Yüklü İki Tankerin Patlama Anına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
- Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonunu Turizme Açıyor! İşte Seyahat Ücreti
- Ankara’Yı Sağanak Ve Dolu Vurdu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kongo’Da 1400’E Yakın Kişinin Ölümüne Neden Olan Salgın Uganda’Ya Sıçradı
- Trump Bu Kez Baltayı Taşa Vurdu: Balinalar Prensi!
- İki Aşık 75 Yıl Sonra Böyle Buluştu! ’Neden Daha Önce Dönmedin’
- Umman Körfezi’Nde Peş Peşe Patlamalar: Mürettebat Tahliye Edildi
- Sevgilisini Daha Fazla Görebilmek İçin Uçağın Tuvaletine ’12 Korsan Ve Patlayıcılar’ Notu Bıraktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar