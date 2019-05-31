OTOMOBİL ÇARPAN KAMYONETTEKİ BEBEK YOLA FIRLADI SAVRULDU
Tayland'da bir otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, içindeki bebek yola savruldu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, arkadan gelen otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tayland'da meydana gelen kazada, sürücüsü sollama yapan bir otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Çarpma ile taklalar atan kamyonetteki bir bebek yola savruldu. Kazaya neden olan sürücü otomobiliyle olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler yola savrulan bebek ve araç sürücüsüne yardım etti....
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