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Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu 2 Ölü, 2 Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATIP ŞARAMPOLE UÇTU 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 10:40
Puan Ver : Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu 2 Ölü, 2 Yaralı(8/10)4

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole uçması sonucu Tuncay Altun (57) ve Sevda Acar (50) öldü, Ebru Yıldırım iile Şahin Değirmenci ise yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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