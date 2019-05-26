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Otomobilin Arka Koltuğundaki Buzağıyı Görenler Şaşıp Kaldı

OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDAKİ BUZAĞIYI GÖRENLER ŞAŞIP KALDI

Çorum'da seyir halindeki otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 14:40
Puan Ver : Otomobilin Arka Koltuğundaki Buzağıyı Görenler Şaşıp Kaldı(6/10)2

Çorum'un İskilip ilçesinde, seyir halindeki otomobilinin arka koltuğundaki buzağıyı görenler şaşırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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