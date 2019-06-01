OVİT YOLUNDA ASFALT SICAKTAN ERİDİ
Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-Ovit Tüneli kısmında sıcak hava nedeniyle asfalt eridi. Sürücüler asfalta yapışan lastikler nedeniyle zor anlar yaşıyor.
Rize-Erzurum devlet karayolu İkizdere-Ovit Tüneli kısmında bölgede birkaç gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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