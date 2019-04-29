ÖYKÜ GÜRMAN’IN TAZMİNAT BORCUNU ÖDEMEYEN YAVUZ BİNGÖL’ÜN VİLLASI İCRADAN SATILACAK
Ünlü sanatçılar Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl'ün boşanması sonrası ödenmeyen boşanma tazminatı nedeniyle Bingöl'e ait villaya haciz konuldu.
Sanatçı Yavuz Bingöl boşandığı Eşi Öykü Gürman'a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etmiş ve bu vaat üzerine mahkeme kararı oluşmuştu. Fakat Öykü Gürman'ın avukatı Aydın Mollaoğlu vaat edilen boşanma tazminatı ödenmeyince İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sunucu Buket Aydın’In Kovulma İddialarına Nihat Doğan’Dan İlginç Paylaşım
- Brezilya’Da Podyuma Çıkan Manken Tales Soares Hayatını Kaybetti
- 57 Gün Önce Kaybolan 2 Çocuk Babasının Cansız Bedeni Dere Yatağında Bulundu
- Kuyumcunun Dikkati, İkinci Kez Sahte Altın Satan Kadının Foyasını Ortaya Çıkardı
- Ak Parti’Nin Ysk Temsilcisi, Chp’Nin Partilerin Alamadığı Sandık Kurulu Başkanlarının Listesini Aldığını İddia Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar