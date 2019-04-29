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Öykü Gürman’ın Tazminat Borcunu Ödemeyen Yavuz Bingöl’ün Villası İcradan Satılacak

ÖYKÜ GÜRMAN’IN TAZMİNAT BORCUNU ÖDEMEYEN YAVUZ BİNGÖL’ÜN VİLLASI İCRADAN SATILACAK

Ünlü sanatçılar Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl'ün boşanması sonrası ödenmeyen boşanma tazminatı nedeniyle Bingöl'e ait villaya haciz konuldu.

Tarih : 29 Nisan 2019, 10:40
Puan Ver : Öykü Gürman’In Tazminat Borcunu Ödemeyen Yavuz Bingöl’Ün Villası İcradan Satılacak(9/10)5

Sanatçı Yavuz Bingöl boşandığı Eşi Öykü Gürman'a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etmiş ve bu vaat üzerine mahkeme kararı oluşmuştu. Fakat Öykü Gürman'ın avukatı Aydın Mollaoğlu vaat edilen boşanma tazminatı ödenmeyince İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattı....

















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