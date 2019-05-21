OYNARKEN KAYBOLAN KÜÇÜK MELEK’İN DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
Mardin'de evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Topuklu Ayakkabı Sesinden Rahatsız Olan Yaşlı Adam, Komşusunun Fotoğraflarını Çıplak Görüntülerle Montajlayıp Dağıttı
- Oynarken Kaybolan Küçük Melek’İn Derede Cansız Bedeni Bulundu
- Ekrem İmamoğlu’Yla Program Yapan Ahmet Hakan’A Sosyal Medyada Tepki Yağdı
- İmamoğlu İle Hakan Arasında ’Tevfik Göksu’ Tartışması: Savunacaksan Çağır Onla Konuşayım
- İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 21 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Acun Ilıcalı’Nın Yunan Sunucusunda Tepki Çeken ’Atatürk’ Paylaşımı
- Tacikistan’Da, Deaş’Lıların Bulunduğu Cezaevinde Kanlı İsyan: En Az 32 Kişi Öldü
- Bitcoin Google Aramalarında Son 13 Ayın Zirvesinde
- Önüne Bakmayan Kadın, Elindeki Tabaklarla Beraber Havuza Düştü
- Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi
Bu Haberle İlgili Yorumlar