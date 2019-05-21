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Oynarken Kaybolan Küçük Melek’in Derede Cansız Bedeni Bulundu

OYNARKEN KAYBOLAN KÜÇÜK MELEK’İN DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 09:40
Puan Ver : Oynarken Kaybolan Küçük Melek’İn Derede Cansız Bedeni Bulundu(7/10)3

Mardin'de evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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