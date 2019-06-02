OYUNCU HALİT ERGENÇ TRAFİKTE SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADI
Başarılı oyuncu Halit Ergenç, trafikte sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Ergenç, söz konusu kişiler hakkında hukuki işlem başlattığını duyurdu.
Ekranların başarılı oyuncularından olan Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.
KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU
Ergenç, tatsız olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;
“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım....
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