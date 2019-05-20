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Oyuncu Merve Boluğur, Tehdit Edildiği Gerekçesiyle Savcılığa Başvurdu

OYUNCU MERVE BOLUĞUR, TEHDİT EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün telefonuna mesaj atan kişi tarafından, elinden birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğu ileri sürülerek tehdit edildi. Boluğur'un şikayeti üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 09:40
Puan Ver : Oyuncu Merve Boluğur, Tehdit Edildiği Gerekçesiyle Savcılığa Başvurdu(8/10)4

Son zamanlarda ekrandaki projelerde yer almayan Merve Boluğur, önceki gün telefonuna gelen mesajla ne yapacağını bilemedi. Kimliği bilinmeyen bir kişi, Boluğur'a mesaj atarak elinde fotoğraflarının ve müstehcen görüntülerinin olduğunu iddia ederek tehdit ederek para istedi.

TEHDİT EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Mesaj atan kişi, Boluğur'a “Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım....

















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