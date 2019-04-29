Eski sevgilisi Eda Küçük'ün “Bana şiddet uyguladı“ diyerek dava açtığı oyuncu Tolga Pancaroğlu, iki yıllık yargılama sonucunda aklandı. Genç oyuncu; bu süreçte iki dizi, bir film projesinin iptal edildiğini belirterek, eski aşkına dava açmaya hazırlanıyor