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Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti
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Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet ve Şantaj Davasından Beraat Etti

OYUNCU TOLGA PANCAROĞLU, ŞİDDET VE ŞANTAJ DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Eski sevgilisi Eda Küçük'ün “Bana şiddet uyguladı“ diyerek dava açtığı oyuncu Tolga Pancaroğlu, iki yıllık yargılama sonucunda aklandı. Genç oyuncu; bu süreçte iki dizi, bir film projesinin iptal edildiğini belirterek, eski aşkına dava açmaya hazırlanıyor

Tarih : 29 Nisan 2019, 00:20
Puan Ver : Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti(10/10)6

En son Baba Candır dizisinde rol alan oyuncu Tolga Pancaroğlu, kadına şiddet ve şantaj nedeniyle yargılandığı davada suçsuz bulundu. Oyuncu davadan aklandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

ŞİDDET VE ŞANTAJ İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tolga Pancaroğlu, sunucu sevgilisi Eda Küçük'e şiddet uygulayıp şantaj yaptığı gerekçesiyle iki yıldır yargılanıyordu....

















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