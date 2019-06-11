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OZAN TUFAN, İZLANDA MAÇINDAKİ PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU!


Ozan Tufan, İzlanda maçındaki performansıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!
Tarih : 11 Haziran 2019, 23:20
Puan Ver : Ozan Tufan, İzlanda Maçındaki Performansıyla Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!(7/10)3

Fenerbahçe'nin oyuncu İzlanda-Türkiye maçına ilk 11'de başladı Ozan Tufan performansıyla çok eleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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