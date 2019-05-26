Kariyerine türkücülükle başlayan daha sonra oyunculuğa adım atan Özcan Deniz'in, dizide yer alan bir sahnede istemeyerek cinsel ilişkiye girdikten sonra koşarak çırılçıplak dereye atlaması ve gusül abdesti alması, sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Diziyi ve o sahneyi hatırlayamayan çoğu kullanıcı sahne hakkında yorum yağdırdı. Deniz'in bu sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi....



































