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Özcan Deniz’in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı

ÖZCAN DENİZ’İN YILLAR ÖNCE GUSÜL ABDESTİ ALMA GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özcan Deniz'in 1999'da yer aldığı Aşkın Dağlar'da Gezer dizisindeki gusül abdesti sahnesi tekrar gündeme geldi. Deniz'in çıplak bir şekilde ay ışığıyla abdest alma görüntüsü sosyal medyayı yerinden oynattı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Özcan Deniz’İn Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı(7/10)3

Kariyerine türkücülükle başlayan daha sonra oyunculuğa adım atan Özcan Deniz'in, dizide yer alan bir sahnede istemeyerek cinsel ilişkiye girdikten sonra koşarak çırılçıplak dereye atlaması ve gusül abdesti alması, sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Diziyi ve o sahneyi hatırlayamayan çoğu kullanıcı sahne hakkında yorum yağdırdı. Deniz'in bu sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi....

















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