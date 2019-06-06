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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KUYUMCU DÜKKANINA SİS BOMBASI ATARAK OPERASYON DÜZENLEDİ!


Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi!
Tarih : 06 Haziran 2019, 23:20
Puan Ver : Özel Harekat Polisleri Kuyumcu Dükkanına Sis Bombası Atarak Operasyon Düzenledi!(9/10)5

Sarıyer'de bir kişi kuyumcu dükkanına hırsız girdiğini ihbar edince polis ekipleri alarma geçti. Özel harekatın operasyonunu vatandaşlar film izler gibi izlerken, ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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