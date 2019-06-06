ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KUYUMCU DÜKKANINA SİS BOMBASI ATARAK OPERASYON DÜZENLEDİ!
Sarıyer'de bir kişi kuyumcu dükkanına hırsız girdiğini ihbar edince polis ekipleri alarma geçti. Özel harekatın operasyonunu vatandaşlar film izler gibi izlerken, ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.
Kaynak: haberinburada....
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