PARİS’TE 200 BİN EURO’LUK KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA
Paris'te biri şapkalı diğeri motosiklet kasklı iki silahlı bir kuyumcuyu soydu.
Paris'te biri şapkalı diğeri motosiklet kasklı iki silahlı bir kuyumcuyu soydu. İçeriye müşteri gibi giren ve aniden silah çeken soyguncular, 200 bin Euro değerindeki değerli takıları çalarak kaçtı.
Kaynak: haberinburada....
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