Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanında akılalmaz bir olay yaşandı. Bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi, diğer çalışanlar ise duruma müdahale etmedi.