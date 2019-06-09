PENÇE HAREKATI’NDA PKK’YA AİT 4 GİRİŞLİ 13 ODALI SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Komandoların, Hakurk'a girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait 4 girişli 13 odalı sığınak imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden ve 14'üncü gününe giren Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edildi. Komandoların, Hakurk'a girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatlara imha etmeye devam ediyor. Harekat kapsamında terör örgütü PKK'ya ait pek çok mağara ve sığınaklar imha edildi....
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