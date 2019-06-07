PENÇE HAREKATI’NDA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT MAĞARA VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, harekat kapsamında terör örgütü PKK'nın kullansığı iki mağaranın imha görüntüsünü ve ATAK'ların gece operasyonu görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe Harekâtı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi“ denildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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