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Peru’da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

PERU’DA 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Güney Amerika ülkesinde meydana gelen depremin büyüklüğü değişti, 7.5'ten 8'e güncellendi. Sarsıntı çok geniş bir alanda hissedildi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 11:20
Puan Ver : Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi(8/10)4

Güney Amerika ülkesi Peru'nun orta kesiminde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 117 kilometre altında gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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