PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çıkan olaylar sonrasında Fatih Terim ile Orhan Ak hakkında karar verebilmek için ek bilgi ve belge istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile ilgili ek bilgi ve belge istendiğini açıkladı.

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