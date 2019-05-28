PFDK, FATİH TERİM’E 3 MAÇ MEN CEZASI VERDİ
PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza verdi. Başakşehir maçındaki olaylar nedeniyle Ümit Davala ve Orhan Ak'a da birer maç ceza verildi.
Kaynak: haberinburada....
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