Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü
Survivor’Da Yarışan Sabriye Şengül, Tartıştığı Okay’In Yüzüne Tükürdü
Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti
5 Aylık Hamile Olan Bengü, Kızı İçin Harekete Geçti!
Kerimcan Durmaz’Dan Skandal Video! Cinsel Organını Gösterdi
Yaşlı Adam Top Oynayan Çocuklara Sinirlenip, Av Tüfeğiyle Ateş Etti
Adıyaman’Daki Kazada Bebek Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Fotoğraf Çekilmek İçin Trenin Üstüne Çıkan Genç, Elektrik Akımına Kapıldı
Rıdvan Dilmen’Den Sert Sözler: Şovu Cüneyt Çakır Yaptı
Manchester City, Burnley Maçında Çok Zorlandı Ama Sürprize İzin Vermedi
Talisca Şoku! Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Burak Yılmaz Şov Sürüyor! Lige Damga Vurdu
Manisa Sultan Camisi’Nin Kubbe Ve Minarelerinden 6 Ton Mesir Macunu Halka Saçıldı
Beşiktaş-Ankaragücü Maçında 1 Dakikalık Tepki! Kimse Hareket Etmedi
İstanbul, İzmir Ve Ankara’Da Ekmeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
Bursaspor-Akhisarspor Maçında Gol Sesi Çıkmadı
Kayserispor Evinde Aytemiz Alanyaspor İle Berabere Kaldı
Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

Pilotlar Greve Gitti, 787 Uçuş İptal Edildi! Şirketin Bir Günlük Kaybı 6,3 Milyon Dolar

PİLOTLAR GREVE GİTTİ, 787 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ! ŞİRKETİN BİR GÜNLÜK KAYBI 6,3 MİLYON DOLAR

İskandinav Hava Yolları SAS'ın pilotlarının dün greve gitmesinden dolayı 787 uçuş iptal edildi. Grev nedeniyle SAS'ın bir günlük kaybının 6 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi.

Tarih : 27 Nisan 2019, 17:50
Puan Ver : Pilotlar Greve Gitti, 787 Uçuş İptal Edildi! Şirketin Bir Günlük Kaybı 6,3 Milyon Dolar(5/10)1

İskandinav Hava Yolları SAS pilotlarının grevi 2. gününde devam ederken, SAS'ın bir günlük kaybının 6 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Pilotlar  Greve  Gitti  787  Uçuş  İptal  Edildi  Şirketin  Bir  Günlük  Kaybı  
63  Milyon  Dolar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER