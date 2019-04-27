Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes arasında bu hafta oynanması gereken lig maçı Efes'in Euroleague play-off karşılaşmaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes ile arasındaki karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.

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