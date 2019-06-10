PKK’LI TERÖRİSTLER YOL ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Hakkari'de yol inşaatına çalışan işçiler PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan yol inşaatında karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nevşehir’De Turistlerin Gözdesi Kabak Çekirdeği Oldu
- Kayıp Zihinsel Engelli Çocuk Korkunç Halde Bulundu
- Yeni Atanan İmam Caminin Kıblesinin Yanlış Olduğunu Fark Edince 67 Yıllık Hata Düzeltildi
- Kovanları Taşıyan Araç Kaza Yaptı, Ortalığa Savrulan Binlerce Arı Vatandaşları Soktu
- Karısı Boşanmak İsteyince Önce 2 Yaşındaki Oğlunu, Sonra Kendini Astı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Mansur Yavaş’Tan Ankaragücü Taraftarına Müjde!
- Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar’In Menajeri İle Görüşmek İçin İspanya’Ya Gitti!
- Galatasaray, Beşiktaş Ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie’Yi İstiyor
- Şener Özbayraklı, Instagram Hesabından Fenerbahçe’Yi Takipten Çıktı
- Burak Yılmaz: Emre Abi İyi Ki Fırçayı Görmedin
DÜNYA HABERLERİ
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
- Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
Bu Haberle İlgili Yorumlar