İstanbul Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I. K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup cinsel istismarda bulunulması ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı....



































