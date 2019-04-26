POLİS OTOSUNDA CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Polis otosunda Özbekiztan uyruklu kadına cinsel istismar davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık polis Şeref Ş.'yi “Cinsel saldırı“, “İrtikap“ ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma“ suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I. K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup cinsel istismarda bulunulması ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı....
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