Portekiz basını, Fenebahçe'nin Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile anlaştığını tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takıma imza atacağını yazdı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Befica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fenerabhçe, Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.

Kaynak: haberinburada....