Portekiz Liginde sahasında Santa Clara'yı 4-1 mağlup eden Benfica, 37. şampiyonluğuna ulaştı.

Portekiz Premier Lig'in son haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu'nda Santa Clara'yı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada Haris Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti....



































