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Protesto Edilen Diagne, Şampiyonluk Kutlamalarında Yer Almadı

PROTESTO EDİLEN DİAGNE, ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA YER ALMADI

Süper Ligde 2018-2019 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmadı. Golcü oyuncunun izinli olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 14:30
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Galatasaray 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda coşkulu bir şekilde kutlarken Mbaye Diagne'nin yokluğu dikkat çekti. Senegalli futbolcu, takım otobüsü stada girdiği esnada Instagram hesabından spor arabasıyla olan bir fotoğrafını paylaşıp “İyi günler“ yazarken bu durum kafalarda soru işareti yarattı....

















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