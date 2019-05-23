Antalya'nın Belek ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında facia yaşandı. Prova sırasında metrelerce yüksekten düşen 3 akrobattan 37 yaşındaki Kolombiyalı Angeliqe Suarez hayatını kaybetti, iki akrobat ise ağır yaralandı.

Kaynak: haberinburada....