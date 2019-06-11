PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖREN KİŞİ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1’İ POLİS 3 YARALI
Tekirdağ'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut , biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathanede başladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen ve daha önce de bazı saldırılarda bulunduğu belirtilen İbrahim Yakut, elinde bıçakla girdiği kıraathanede çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Ardından müşterilerden birini de bıçakla yaralayan Yakut, ihbar üzerine gelen polislere de direnip, saldırdı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- ’Tecavüzcü Bu’ Diye Bağırıp Sokak Ortasında Bıçaklayıp Dövdüler!
- Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Ortak Yayını İçin Adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
- Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz
- Nevşehir’De Turistlerin Gözdesi Kabak Çekirdeği Oldu
- Kayıp Zihinsel Engelli Çocuk Korkunç Halde Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Fatih Altaylı’Dan Havalimanındaki Rezaletle İlgili Çarpıcı Yorum: Görüntü Komik, Ayıp Bir Şey Yok
- Mansur Yavaş’Tan Ankaragücü Taraftarına Müjde!
- Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar’In Menajeri İle Görüşmek İçin İspanya’Ya Gitti!
- Galatasaray, Beşiktaş Ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie’Yi İstiyor
- Şener Özbayraklı, Instagram Hesabından Fenerbahçe’Yi Takipten Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
- Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
Bu Haberle İlgili Yorumlar