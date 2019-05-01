PUBG MOBİLE ASKERİ ÜS BÖLGESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DETAYLAR
PUBG Mobile Askeri Üs bölgesi, oyuncuların sık sık tercih ettikleri bir bölgedir. Hatta Karadeniz'de yer alan bir Askeri Üs olarak kurgulanan bölgenin hikayesi bile mevcut.
Bolca aksiyonun yaşandığı Askeri Üs bölgesi, Erangel haritasındaki Sosnovka adasında bulunuyor. Haritanın en uç noktası olan Sosnovko Military Base'in devamlı olarak mavi alanın dışında kaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte loot açısından sahip olduğu zenginlik ve hemen hemen bütün uçakların askerin üssün üzerinden geçmesiyle oyuncular bu bölgede devamlı olarak aksiyon yaşamakta....
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