Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihinin 7 Temmuz olduğunu duyur

Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.

Kaynak: haberinburada....