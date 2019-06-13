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Qatar Airways Türkiye’de kabin görevlisi arıyor

QATAR AİRWAYS TÜRKİYE’DE KABİN GÖREVLİSİ ARIYOR

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihinin 7 Temmuz olduğunu duyur

Tarih : 13 Haziran 2019, 21:00
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Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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