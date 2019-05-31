QUARESMA’DAN ÇOK KONUŞULACAK TRANSFER SÖZLERİ: BEN SATILIK İNSAN DEĞİLİM
Yaz döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp-ayrılmayacağı merak konusu olan Ricardo Quaresma, kendisine sorulan Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna sert yanıt verdi.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen yıldız isim, geleceğiyle ilgili olarak “Beşiktaş'la olan mukavelem devam ediyor. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum....
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