Erzincanlı vatandaşlar Ramazan ayı öncesi ucuz et almak için Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde şube önünde bekleyenler, et fiyatlarından memnun olduklarını ancak şube sayısının artırılmasını istedi.

Ramazan ayına kısa bir süre kala Erzincanlılar, Et ve Süt Kurumuna giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi. Erzincan merkez Karaağaç Mahallesindeki Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor.

