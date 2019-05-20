Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor.

Kaynak: haberinburada....