RAMAZAN BAYRAMI’NDA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ MERAK EDİLEN SORUYA CEVAP VERDİ
Meteoroloji, Ramazan bayramının ilk gününde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ikinci ve üçüncü gününde ise bölge bölge bulutlu ve yağışların etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
Bu Haberle İlgili Yorumlar