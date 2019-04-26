Her Ramazan öncesi olduğu gibi bu Ramazan'da da özellikle gıda fiyatları üzerinde oynamalar dikkat çekiyor. Son zamanlarda döviz fiyatlarının sürekli artış göstermesi tavuk yemlerinin pahalanmasına ve nakliye ücretlerinin artması sebep oldu. Durum böyle olunca da tavuk fiyatları geçen aya göre yüzde 30 artış gösterdi....



































