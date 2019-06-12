RAPÇİ ŞAMİL OYMAK’IN GRUP ARKADAŞLARI HAKKINDAKİ İDDİALARINDAN DOLAYI EVİ BASILDI
Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gruplarının eski üyesi Şamil Oymak, dün gece yarısı Instagram hesabından eski grup arkadaşlarını çocuk istismarı ve uyuşturucuya alıştırmakla suçladı. Rapçinin bu iddialarından sonra eski grup arkadaşları tarafından gece yarı
Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gruplarının eski üyesi Şam lakaplı Şamil Oymak, dün akşam Instagram hesabından eski grup arkadaşları hakkında herkesi şaşırtan iddialarda bulundu. Oymak, grup arkadaşlarının uyuşturucu sattığı, küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya alıştırdığını ve satanizme yönlendirdiğini iddia etti.
EVİ BASILDI
Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti....
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