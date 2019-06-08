Rapid Wien'in 20 yaşındaki savunmacısı Mert Müldür için pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Beşiktaş yönetimi, transferde genç ve yerli isimler üzerine yoğunlaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'in 20 yaşındaki genç savunmacısı Mert Müldür'ü gündemine almıştı.

Kaynak: haberinburada....