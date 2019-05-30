Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Avrupa Ligi finalinin ertesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Q7'nin Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.