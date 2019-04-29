Rıdvan Dilmen, bir Galatasaray taraftarının 'Fener Ol' kampanyasına bağış yapmasıyla ilgili olarak, “Her ne kadar, yanlış da anlaşılmak istemiyorum. Galatasaray taraftarının para vermesi, düşmanlık olarak algılanmasın ama ben istemem para vermesini.“ dedi