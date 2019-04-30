Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen ayrıca, “Futbol temaslı bir oyundur. Böyle olaylar olacaktır. Belhanda'ya sarı kart demek kolaycılık olur. Ayr