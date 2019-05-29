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River Plate’Ten Muslera İçin Çılgın Teklif!
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River Plate’ten Muslera için çılgın teklif!

RİVER PLATE’TEN MUSLERA İÇİN ÇILGIN TEKLİF!

THY ve Çinli bir firmayla sponsporluk anlaşması yapan River Plate'in, yıllardır kadrosuna katmak istediği Muslera için Galatasaray'ın kapısını çılgın bir ücretle çalacağı konuşuluyor.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 12:00
Puan Ver : River Plate’Ten Muslera İçin Çılgın Teklif!(7/10)3

Yıllardır Fernando Muslera'yı transfer etmek isteyen River Plate, bu kez masaya ciddi bir rakam koyacak. Arjantin medyasındaki haberlere göre; THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı. İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera'nın transferinde kullanılacağı iddia edildi....

















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