RİZE’NİN FINDIKLI İLÇESİNDE KAYBOLAN 2 ÇOCUK ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk için sevindirici haber geldi. Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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